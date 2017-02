iciHaïti - Économie : Nouveau C.A. au Forum Économique du Secteur Privé





Le Forum Economique du Secteur Privé (FESP) nous informe que lors de sa dernière Assemblée Générale, ont été élus les membres de son nouveau Conseil d’Administration.



Bernard Craan : Coordonnateur (Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti - CCIH) ;



Georges Sassine : Coordonnateur Adjoint (Association des Industries d’Haïti - ADIH) ;



Carl Auguste Boisson : Secrétaire (American Chamber of Commerce in Haiti - AMCHAM) ;



Pierre Marie Boisson : Trésorier (Groupe Sogebank) ;



Richard Buteau : Membre (Association Touristique d’Haïti - ATH) ;



Edouard Baussan : Membre (Association Maritime d’Haiti - AMARH) ;



Maxime Charles : Membre (Association Professionnelle des Banques - APB) ;



Gregory Brand : Membre (Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie - CFHCI) ;



Jean Dany Pierre François : Membre (Comme il Faut - CIF) ;



Stephan Coles : Membre (Groupe Coles) ;



Carl Braun : Membre (Groupe Unibank).



IH/ iciHaïti