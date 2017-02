iciHaïti - Carnaval de PAP : Aucun problème entre le Maire et Jovenel Moïse





Suite à l’annonce surprise par le Président élu Jovenel Moïse de la tenue du Carnaval National dans la ville des Cayes, les 26, 27 et 28 février prochain http://www.haitilibre.com/article-19883-haiti-culture-le-carnaval-national-2017-se-deroulera-dans-la-ville-des-cayes.html , alors que Port-au-Prince prépare aussi son Carnaval aux mêmes dates; le Maire de la Capitale Youri Chevry a tenu àpréciser qu’il n’avait aucun conflit entre lui et le Président élu, contrairement a ce que laisse entendre certaines rumeurs.



Le Maire Chevry a indiqué qu’il s’était entretenu par téléphone avec Jovenel Moïse et qu’il n’y avait « aucun problème » et qu’il poursuit les préparatifs pour son carnaval à Port-au-Prince « j’ai dit au Président que je fais mon carnaval à Port-au-Prince pour préserver la tradition. Il m’a dit qu’il n’a pas de problème avec ça [...] »



Par ailleurs le Maire dit avoir aussi discuté du financement du carnaval de Port-au-Prince avec le Président élu « Je pense qu’il y aura une enveloppe pour Port-au-Prince. Je lui ai dit que je souhaitais que l’État supporte le carnaval de Port-au-Prince, comme il supporte toutes les autres villes du pays. »



Mairie de Port-au-Prince - Conférence de presse - Carnaval 2017 :









