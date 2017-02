iciHaïti - Social : Inauguration du Centre pour l'inclusion de l’Ouest





Jeudi, des membres du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et de la « Christian Blind Mission » (CBM) ont procédé à l'inauguration des nouveaux locaux du Centre pour l’inclusion (CPI) de l'Ouest.



Le CPI a pour objectif de travailler au renforcement technique et financier des Organisations de Personnes Handicapées (OPH) à travers des séances de formation et la mise à leur disposition d'une bibliothèque, d'équipements nécessaires à la réalisation de leurs travaux de conception, d'impression de documents divers. Créé en 2012 par la CBM, son transfert au BSEIPH a été décidé d'un commun accord entre les deux institutions et rendu possible grâce à un financement de l'Union Européenne.



Le CPI fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 a.m. à 4h00 p.m. Les nouveaux locaux se trouvent au 13 bis, rue Senghor, Nazon.



IH/ iciHaïti