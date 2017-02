iciHaïti - Humanitaire : Appui de la Croix-Rouge Haïtienne à Gros-Morne





Jeudi à Gros-Morne (Département de l’Artibonite) dans le cadre de la fête patronale « Notre Dame de la Chandeleur » le Comité local de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) de Gros-Morne, s’est déployé dans le cadre d’une action humanitaire pour aider la population à bien fêter sa patronale.



Le Dr Guiteau Jean-Pierre, Président de la Société Nationale de la CRH a rejoint les membres du comité local et les Volontaires pour procédé à des opérations de fumigation afin de permettre aux résidents de fêter très tard dans la nuit sans crainte des moustiques Aédes porteurs de Zika ou de la dengue. Des flacons de chasse-mousttiques « OFF », courtoisie de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du géant mondial Johnson & Johnson, ont été distribués dans certains quartiers.



Rappelons qu’avec le support de ses partenaires, la Société Nationale de la CRH a entamé depuis début 2016, une campagne intensive de lutte contre la Zika à travers le pays et entend continuer le combat par la formation de volontaires, la mobilisation et l’éducation dans les communautés à risque, le traitement ou la destruction des gites larvaires, la distribution de flacons chasse-moustiques, de moustiquaires etc...



IH/ iciHaïti