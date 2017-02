iciHaïti - Social : Mois de l'histoire des noirs





Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti à Chicago, se fait le devoir de rappeler à la communauté tout entière que le mois de février est connu à travers le monde comme le « Mois de l’Histoire des Noirs ».



« C’est l’occasion pour nous de penser à notre héritage et à la place qu’occupe notre pays dans l’histoire de l’humanité en général et de la race noire en particulier. Nous rendrons hommage à nos Héros nationaux en février comme tout au long de l’année. Notre histoire qui a inspiré tant de peuples devrait au moins être à l’honneur partout pendant les 28 jours de février. C’est donc à nous d’en être fiers et de former des enfants fiers de leur identité. »



IH/ iciHaïti