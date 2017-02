iciHaïti - Politique : L’ONU nomme un homme d’expérience en Haïti





El-Mostafa Benlamlih a été nommé Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah) par le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres le 23 janvier 2017. Il assumera également les fonctions de Coordonnateur résident des Nations Unies, Coordonnateur humanitaire et Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



El-Mostafa Benlamlih cumule 32 années d’expérience au sein du Système des Nations Unies dans les domaines du développement et des affaires humanitaires.



De mai à décembre 2016, il était Coordonnateur résident des Nations Unies par intérim en Egypte après avoir été déployé comme Coordonnateur résident des Nations Unies, ainsi que Coordonnateur humanitaire ad intérim au Soudan.



El-Mostafa Benlamlih a également été Coordonnateur résident des Nations Unies, ainsi que Coordonnateur humanitaire et Représentant résident du PNUD en Indonésie et en Côte d’Ivoire. Il a également servi en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies et Représentant résident du PNUD en Arabie saoudite et au Kuweit ainsi que comme Directeur adjoint par intérim du Bureau régional des pays Arabes du PNUD.



Benlamlih est marié et père de trois enfants. Il parle français, anglais et arabe. Il est titulaire d’un doctorat de troisième cycle de l’Université de Grenoble (France) et d'une licence d’Économie de l'« Université Mohammed V » (Maroc).



