iciHaïti - Panyol : Pose de la première pierre du Centre de Formation Classique





Cette semaine, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) et la Fondation RAPINO, en présence de l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe et des habitants de la zone, ont procédé à la pose de la première pierre de la reconstruction du Centre de Formation Classique de Panyol (commune de Kenscoff), deuxième action prioritaire identifiée par les acteurs de cette communauté.



Cet important chantier est le fruit de plusieurs séances de dialogue avec les acteurs de la communauté autour du modèle d'éducation à promouvoir. La reconstruction de l'école a été confiée à la firme locale INGORCEWA après des discussions avec plus de 4 autres firmes de la place. Les travaux ne devraient pas dépasser trois mois afin de permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage dans un environnement sécuritaire et confortable.



Rappelons que le Centre de Formation Classique de Panyol est une petite école fondée en 1996, qui accueille les enfants les plus démunis de la localité et des quartiers avoisinants. L'école a un effectif actuel de 151 élèves de la première à la septième année fondamentale, 9 enseignants, une directrice pédagogique et un directeur général.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19951-icihaiti-social-premier-anniversaire-de-la-fondation-dr-louis-g-lamothe.html

http://www.icihaiti.com/article-18675-icihaiti-reconstruction-deux-abris-provisoires-pour-les-eleves-de-panyol.html

http://www.icihaiti.com/article-18452-icihaiti-education-formation-d-une-dizaine-d-enseignants-de-panyol.html

http://www.haitilibre.com/article-18237-haiti-education-vers-une-ecole-verte-a-panyol.html



IH/ iciHaïti