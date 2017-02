iciHaïti - Carnaval national : Délégation de l’EDH dans la ville des Cayes





Vendredi, une délégation de l'Electricité d'Haïti (EDH) venue de Port au Prince, a accompagné dans la ville des Cayes, les membres du Comité Exécutif du Carnaval National 2017 « Okay Naval » (26, 27 et 28 Février) pour une visite d'évaluation du parcours carnavalesque.



Cette visite a permis d'établir un agenda d'exécution de travaux d'infrastructures a réaliser dans les plus brefs délais, afin d’accueillir les visiteurs et les carnavaliers en toute sécurité.



De plus pour ce dimanche pré-carnavalesque du 5 février aux Cayes, le défilé sera composé notamment de : DJ Kerbymix, Boukman Eksperyans, l’École Barasi Latino, Mosaico, Ajec....



IH/ iciHaïti