iciHaïti - Anse du Clerc : Vers la réhabilitation de l'École Nationale

Vendredi, une délégation conjointe de « Happy Heart Funds » (HHF) et de la Fondation Dr. Louis G. Lamothe (FLGL) s'est rendue à Anse du Clerc pour explorer avec les autorités locales et les acteurs de la communauté la faisabilité de la réhabilitation de l'École Nationale et d'autres écoles affectées par l'ouragan Matthew.



L'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe, membre du Conseil d'Administration de la FLGL et Petra Nemcova de HHF ont d'abord visité l'École Nationale d'Anse du Clerc et le village des pêcheurs, détruit à 80% avant de se rendre au Paradis des Indiens aux Abricots, sur demande du maire Jean Louis, pour rencontrer Michael de Verteuil autour de la situation de plusieurs écoles affectées par Matthew.



La délégation, accompagné du Président du Conseil d’Administration des Sections Communales (CASEC), s'est rendu à pied à Ramon pour constater la destruction complète de l'École Nationale par l'ouragan Matthew. Environ 135 élèves de cette communauté ne peuvent plus se rendre en classe.



Happy Heart Funds et la FLGL vont entretenir un dialogue constant avec les autorités locales de la commune des Abricots ainsi que les directeurs d'école afin de travailler à la réhabilitation de plusieurs de ces établissement scolaires.



