iciHaïti - Politique : Campagne de plaidoyer auprès des pouvoirs publics

Dans le cadre du projet « Programme de Monitoring des Actions des Pouvoirs Publics » (PROMAPP) financé par l'Union Européenne (UE) a été lancée une campagne de plaidoyer d'organisations de la Société Civile du Centre sur les thèmes de : l'éducation, l'État civil et la question migratoire. Était présent notamment à ce lancement Karl Jean Louis, le Directeur exécutif de l'Observatoire Citoyen de l'Action des Pouvoirs Publics Haïtiens (OCAPH) et des représentants de 7 organisations de la Société Civile du Plateau central ainsi que Raphaël Brigandi, Représentant l'Ambassadeur de l'UE Vincent Degert.



Raphaël Brigandi a souligné l’importance du rôle des organisations de la Société Civile pour « contrôler » l’action des pouvoirs publics « de façon constructive », c’est-à-dire « en s'affirmant comme une force de proposition » et salué l’OCAPH pour son action globale visant, avec d’autres organisations à contribuer à l’édification d’une nouvelle culture de la gouvernance où les maîtres mots sont « la transparence, la reddition des comptes, le dialogue et l’inclusion. »



