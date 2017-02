iciHaïti - Investiture : Le Japon, Cuba et le Panama seront là





Japon :

Kentaro Sonoura, le Ministre délégué du Japon auprès du Ministre des Affaires Étrangères en Haïti en tant qu’Envoyé Spécial du Premier Ministre Japonais participera aux Cérémonies d’Investiture du Président élu d’Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse ce 7 février.



Cuba :

Esteban Lazo, le Président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo dirige la délégation cubaine qui participera aux activités d’'investiture du président élu Jovenel Moïse. La délégation cubaine est composé d’Ana Teresita Gonzalez Fraga, Ministre adjoint des Affaires Étrangères et de l'Ambassadeur de Cuba en Haïti, Luis Castillo Campos.



Panama :

Luis Miguel Hincapie, le Vice-ministre des Affaires Étrangères du Panama participera à l'investiture du Président élu Jovenel Moise au nom du gouvernement du Panama. Hincapie utilisera cette importante occasion pour réitérer l’« intérêt » et « dispositions » du gouvernement du Panama pour « continuer à renforcer les relations bilatérales avec Haïti » et souhaiter plein succès au nouveau Président d'Haïti.



Dernière minute :Lucien Jura Porte-parole de la Commission mixte de passation des pouvoirs, nous informe que Raphaël Corea, le Président de l’Équateur ne pourra pas participer à l’investiture de Jovenel Moïse ce mardi comme initialement confirmé http://www.haitilibre.com/article-19996-haiti-actualite-zapping-politique.html



IH/ iciHaïti