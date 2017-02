iciHaïti - Montrouis : Inauguration du nouveau bâtiment de l'Administration Communale





Paul Harry Voltaire, le Secrétaire d'État aux Collectivités Territoriales, accompagné de jean Robert Dossaint en charge de la Direction d'Études, de Planifications et de Suivis (DEPS), en présence des principaux représentants de la commune de Montrouis, a inauguré à Delugé (2ème section communale de Montrouis), le nouveau bâtiment qui abritera le Bureau d'Administration de la Section Communale.



Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, de doter les Représentants locaux et communaux de structures, devant leur permettre d'accomplir efficacement leurs tâches au service de la population.



IH/ iciHaïti