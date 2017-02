iciHaïti - Événement : Les bâtisseurs de la Cité du Savoir, appel aux dons





Vendredi 7 avril prochain, le site de la Cité du Savoir http://www.haitilibre.com/article-14283-haiti-formation-lancement-du-projet-pole-d-innovation-du-grand-nord.html , Génipailler, Milot, Haïti, sera le théâtre d’un grand événement organisé par le Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN).



- Inauguration du Centre de la Petite Enfance (CPE) Paul Gérin-Lajoie;

- Pose de la première pierre de l’École fondamentale (primaire);

- Pose de la première pierre de la Résidence des professeurs;

- Pose de la première pierre du Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN;

- Dévoilement d’un grand projet immobilier autour de la Cité du Savoir.



Dans le cadre de l’inauguration du CPE, le GRAHN est en train de constituer la liste des bâtisseurs, qui sera dévoilée au cours de cet événement et affichée pour toujours à un mur de ce Centre. On désigne par bâtisseur toute personne qui aura versé un don au plus tard le 28 février 2017. Il y aura plusieurs catégories de bâtisseurs en fonction du montant des dons effectivement encaissés entre le 1er juin 2015 et le 28 février 2017. Les montants encaissés après cette date seront comptabilisés pour l’École fondamentale dont la construction débute en avril prochain.



Rappelons que la pose de la première pierre de la Cité du Savoir a eu lieu le 13 janvier 2016 http://www.icihaiti.com/article-16316-icihaiti-education-pose-de-la-premiere-pierre-de-la-cite-du-savoir.html



Pour soutenir financièrement le projet, veuillez consulter les pages Web suivantes :



Au Canada : www.pigran.org/canada/



En Haïti : www.pigran.org/haiti/



