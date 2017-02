iciHaïti - Politique : «La diaspora aura 3 députés et un Sénateur...» dixit Jovenel Moïse





Le Président élu Jovenel Moïse, qui a prêté serment mardi http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html continue de prôner l’intégration au Parlement de représentants élus de la diaspora haïtienne, forte de plus de 4 millions de citoyens à travers le monde



Il avait expliqué quelques heures avant son investiture, qu’il voyait 3 zones : Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) ; l’Europe (27 pays) et la Caraïbe/Amérique latine. Chaque zone sera selon sa vision, représenté par un député et la diaspora pourra élire également un sénateur « Je dis que la diaspora aura trois députés et un sénateur. »



Toutefois, au-delà de sa volonté politique, le Président Moïse ne pourra concrétiser ce projet qu’avec un amendement de la Constitution, l’appui du Parlement et des États Généraux sectoriels de la Nation, qu’il entends bien réaliser dès sa première année de mandat.



