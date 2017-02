iciHaïti - Diplomatie : L'Allemagne félicite le nouveau Président d'Haïti





Mardi, dans le cadre de l’investiture du Président d’Haïti Jovenel Moïse, l’Ambassadeur d’Allemagne accrédité en Haïti Manfred Auster, a remis au Président Moïse les lettres de félicitations du Président fédéral et de la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne Angela Merkel.



Le Président fédéral Joachim Gauck rappelle le lien durable et amical des deux pays et exprime le souhait que les deux pays collaborent d’une façon plus étroite à l’avenir afin d’améliorer les conditions de vies des Haïtiens.



La Chancelière allemande se félicite du résultat des élections dans lequel Haïti manifeste le désir d’avoir une stabilité politique, « une condition préalable importante pour la reconstruction du pays » et souligne la volonté de l’Allemagne de continuer à accompagner Haïti sur cette voie.



IH/ iciHaïti