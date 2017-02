iciHaïti - CONATEL : Projet de Centres d'appels communaux





Mercredi, Jean Marie Altema, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a rencontré le Président de la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH) et le Maire Jude Edouard (Commune de Carrefour) , autour du projet de Centres d'Appel Communaux (CAC) au profit des principales communes du pays.



Rappelons que ce projet vise à promouvoir la qualité de services disponibles dans les communes ; fournir à la population des informations essentielles sur leur commune ; collecter des plaintes relatives à la distribution des services et établir le rapprochement entre les maires et les administrés.



IH/ iciHaïti