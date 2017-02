iciHaïti - Politique : La CARICOM salue le renouvellement démocratique en Haïti





David Granger, le Président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), salue le renouvellement démocratique représenté par l'Inauguration du 58e Président de la République d'Haïti, Son Excellence Jovenel Moise.



« Les Caraïbes ne sont pas seulement une zone de paix d'un point de vue stratégique en termes d'absence de guerre, mais c'est aussi une zone de stabilité constitutionnelle. Il y a de la prévisibilité et nous ne voulons pas voir qu'il y a des éléments dans un État membre qui perturbent le processus constitutionnel, ou qui utilisent des moyens juridiques supplémentaires pour prendre le pouvoir ou retarder la tenue d'élections. Il y a eu des retards ici, mais Haïti est finalement arrivé et je suis très heureux d'être ici pour mettre le cachet d'approbation au nom de toute la Communauté des Caraïbes sur ces élections et le Président dûment élu Moïse. »



IH/ iciHaïti