iciHaïti - FLASH : Tournée en Haïti du groupe américain de danse «Fist and Heel»





Dans le cadre de la célébration du mois de l’histoire des noirs aux Etats-Unis, l’Ambassade américaine en Haïti, informe le public en général et les amateurs de danse en particulier que le groupe américain de danse contemporaine « Fist and Heel » est en tournée en Haïti jusqu’au 14 février 2017.



Durant son séjour, le groupe « Fist and Heel » tiendra des ateliers de travail avec plusieurs écoles de danse notamment Afoutayi, ENARTS, Haïti Tchaka Danse et l’Ecole de Danse Joëlle Donatien Belot. Dans la soirée du vendredi 10 février, le groupe offrira une prestation à la place Boyer (Pétion-Ville), avec la participation des écoles de danse précitées.



Le groupe se rendra du 11 au 15 février à Jacmel où ils tiendront également des sessions avec des écoles de la ville telles que Explosion et Grand Soleil. Le mardi 14 février à l’occasion de la Saint-Valentin le groupe et des danseurs haïtiens de Jacmel se produiront au Convention Center de 6:00 à 8:00 p.m.



]L’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a financé la tournée du groupe en Haiti en vue de promouvoir la compréhension mutuelle entre les américains et les haïtiens.



En savoir plus :

«Fist and Heel», fondé en 1989, est une compagnie basée à Brooklyn qui explore les diversités entre l’anthropologie culturelle et les pratiques du mouvement et met en évidence le corps comme un véritable instrument d’apprentissage. Le nom «Fist and Heel» (poings et talons), vient de l’histoire des africains en esclavage aux Amériques, à qui on avait interdit d’utiliser leurs tambours. Ils ont réinventé leurs traditions spirituelles en une forme d’art expressif, interdit par les autorités blanches et noires qui la considérait comme tout simplement « l’adoration des poings et des talons ».



Les programmes et les ateliers sont personnalisés pour les participants de tout âge et tous niveaux d’expérience et sont ouverts aux divers groupes intéressés au spectacle, au mouvement et à la danse.



IH/ iciHaïti