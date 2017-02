iciHaïti - Québec : La Ministre Anglade à l'investiture de Jovenel Moïse





Mardi, Dominique Anglade, la Ministre québécoise de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, représentait officiellement le Québec aux cérémonies officielles d'investiture du Président d'Haïti, Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html . L’occasion pour le Québec d’offrir au nouveau Président d'Haïti « son appui et ses vœux de succès dans l'accomplissement de l'important mandat que lui a confié son peuple »



« Je suis honorée de représenter le Québec lors de ces cérémonies. C'était également l'occasion de souligner notre attachement profond envers ce pays de la Francophonie et sa population. Les collaborations internationales comme celles que nous entretenons avec Haïti représentent de précieux leviers de développement économique et social, réciproquement bénéfiques et nous devons continuer d'ouvrir nos horizons pour que d'autres partenariats porteurs voient le jour, » a déclaré la Ministre Anglade



Durant son séjour, la Ministre Anglade a rencontré des représentants de la Chambre de commerce et d'industries haïtiano-canadienne et de la Chambre de commerce des femmes entrepreneures d'Haïti.



IH/ iciHaïti