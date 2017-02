iciHaïti - Nord-Est : Formation de 50 nouveaux Agents de Santé Communautaires





Vendredi, la Direction Sanitaire du Nord-Est, en collaboration avec Plan International Haïti et le Centre pour le Développement et la Santé, a lancé la formation de 50 nouveaux Agents de Santé Communautaires Polyvalents (ASCP) et 5 superviseurs pour les communes de Fort-Liberté, Ouanaminthe et Capotille. Cette formation de 4 mois s’aligne sur la nouvelle politique du Ministère de la Santé, qui vise la formation d’un réseau unique de travailleurs en santé.



Le support de Plan International Haiti, à travers le projet « Strengthening Health Outcomes for Women » (SHOW), vise à compléter les efforts du Ministère pour assurer une couverture adéquate selon le quota de 1 ASCP pour 200 à 250 familles.



Rappelons que le projet SHOW, supporté par Affaires Mondiales Canada et Plan International Canada, veut contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé dans le département du Nord-Est, particulièrement dans le secteur de la Santé Maternelle Néonatale et Infantile.



IH/ iciHaïti