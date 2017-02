iciHaïti - Gold Cup 2017 : Ultime chance pour nos Grenadiers





Suite au tirage au sort, les Grenadiers connaissent maintenant l’ordre des deux derniers matchs de barrage. Ils affronteront en match aller, le Nicaragua le 24 mars 2017, a domicile au Stade Sylvio Cator puis joueront le match retour, en visiteur, le 28 mars à Managua au Nicaragua.



À l'issue des deux matches qualificatifs, la meilleure équipe obtiendra l’ultime ticket pour la Gold Cup 2017.



L’équipe gagnante rejoindra alors les 11 autres équipes déjà qualifiées. Pour l’Amérique du Nord : les États-Unis, le Mexique et le Canada ; Pour l'Union centre-américaine de football (UNCAF) : le Costa-Rica, le Honduras, le Panama et El Salvador et pour la Caraïbe : Curacao, la Jamaïque, la Martinique et la Guyane française.



Bonne chance à nos Grenadiers !



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19975-icihaiti-barrage-gold-cup-2017-dates-des-matches-contre-le-nicaragua.html

http://www.haitilibre.com/article-19882-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-connaissent-enfin-leur-adversaire-en-barrages.html

http://www.haitilibre.com/article-19751-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-remportent-la-victoire-contre-les-socca-warriors-[4-3].html

http://www.haitilibre.com/article-19743-haiti-gold-cup-2017-les-grenadiers-s-imposent-contre-le-suriname-[4-2].html



BF/ iciHaïti