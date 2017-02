iciHaïti - Culture : J-5, Carnaval des Gonaïves





La Première Édition du Carnaval des Gonaïves se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 février prochain autour du thème « Ann fè Gonayiv Reviv »



Les préparatifs avancent rapidement et plusieurs stands sont déjà construits. Rien ne manquera à ces festivités carnavalesques assure le Comité organisateur : chars allégoriques, bandes à pied, formations musicales locales et des vedettes du Carnaval National qui se déroulera une semaine plus tard dans la ville des Cayes.



Le Maire de la ville Neil Latortue, compte sur l’implication de tous les citoyens sans qui, ce carnaval ne serait pas possible. Toutefois, à quelques jours du Carnaval et malgré les dépenses il n’y a toujours aucun budget fixe indique le Maire, précisant que ce sont les commanditaires qui décident eux-mêmes des dépenses alors qu’il n’a pas reçu une Gourdes du pouvoir central.



PI/ iciHaïti