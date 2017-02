iciHaïti - St. Moritz : Haïti aux Championnats du Monde de ski 2017





St. Moritz (Suisse) accueille les Championnats du Monde de Ski Alpin du 6 au 19 février 2017. Au total 600 athlètes venus de 70 pays s’affronteront pour remporter des médailles et le titre de Champion du Monde dans 6 disciplines : descente, slalom géant, super-G, slalom, super combiné et dans le Team Event.



3 skieurs représentant Haïti, participe à ces Championnats du monde : Céline Marti, qui participera au slalom géant, accompagnée de ses deux coéquipiers, Jean-Pierre Roy et Ben Etoc.



Céline Marti née en Haïti, adopté dans son jeune âge par un couple Suisse, n’a pas hésité une seconde à répondre présent quand le franco-haïtien, Jean-Pierre Roy, alias « Rasta Piquett » Président de la Fédération Haïtienne de Ski (FHS) lui a proposé de rejoindre l'équipe pour représenter Haïti « C'est une fierté de pouvoir représenter Haïti, qui malheureusement souffre énormément, mais qui est aussi un pays tellement magnifique et dont les gens ont une richesse intérieure et une joie de vivre exemplaires. »



Céline Marti, monitrice de ski s’est qualifiée en décembre dernier pour ces Championnats du monde « C'est compliqué, je me retrouve avec des jeunes de 20 ans, alors que moi, j'ai bientôt 40 ans. Mais je pense être assez jeune dans la tête et dans le corps pour oser le faire [...] » Elle s'élancera pour le slalom géant lundi 13 février.



Par ailleurs, notez que le samedi 18 et le dimanche 19 mars aura lieu le weekend le plus « Rasta Cool » de l’année « Je ski pour Haïti » organisé par la FHS et ouvert à tous, haïtiens et amis d'Haïti.



Pour en savoir plus et s’inscrire visitez le site : www.haitiski.com/evenements/je-skie-pour-haiti-go-for-2017/



BF/ iciHaïti