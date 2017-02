iciHaïti - Social : L'armée dominicaine arrête 170 haïtiens





Des membres de l'armée dominicaine ont arrêté 170 haïtiens (hommes, femmes et enfants) sans papiers qui étaient entrés illégalement sur le territoire Dominicain.



Ces arrestations ont été réalisées aux postes de contrôles militaires de las Matas de Santa Cruz, Santa María y Copey Montecristi, ainsi que Cañongo et Don Miguel, de Dajabón.



Tous nos compatriotes ont été emmenés au Quartier Général du 10e Bataillon d'infanterie à Dajabon, où ils ont été interrogés et identifiés, avant d’être retournés en Haïti, par les autorités de l'immigration.



S/ iciHaïti