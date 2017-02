iciHaïti - Carnaval PAP : J-13, deux Groupes musicaux officiellement confirmés





Le fait que le Carnaval National (aux Cayes) et celui de Port-au-Prince se déroulent aux même dates (26, 27 et 28 février) impose un choix aux Groupes musicaux et va nécessairement en réduire le nombre par Carnaval.



Barikad Crew et Brothers Posse seront présents au carnaval de Port-au-Prince. Ce sont les deux premiers groupes à avoir confirmé officiellement leur présence auprès du Comité organisateur en attendant les autres...



Le Comité reconnait que les chars allégoriques, les formations musicales ou des bandes à pied seront moins nombreux sur le parcours. Toutefois, loin de reconnaître l’effet de la concurrence du Carnaval National des Cayes, le Comité préfère affirmer qu’il s’agit d’un choix afin de privilégier le côté artistique du carnaval, précisant qu’il y aura 7 formations musicales au grand maximum, quatre ou cinq chars allégoriques et onze bandes à pied...



IH/ iciHaïti