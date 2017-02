iciHaïti - CONCACAF : Les Grenadiers reculent d'une place





Jeudi, lors de la publication du dernier classement mensuel mondial de la Fédération Internationale de Football (FIFA), les Grenadiers conservent leur 69ème place avec un total de 518 points entre les Émirats Arabes Unis (68e) et la Guinée (70e)



Au niveau de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) les Grenadiers perdent une place et se classe 6e laissant le Honduras s’emparer de la 5ème place.



Prochain classement 9 mars.



BF/ iciHaïti