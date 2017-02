iciHaïti - Colombie : Saisie de 410 kg de cocaïne à destination d'Haïti





À 40 miles au Nord de Puerto Bolívar (La Guajira) en Colombie, des unités d'intervention rapide de la Marine militaire Colombienne ont intercepté un puissant hors-bord. Parti de Cabo de la Vela, le bateau transportait 16 colis de cocaïne, totalisant 410 kilos, d’une valeur estimée à 10 millions de dollars. L'embarcation rapide a été détectée par les avions de surveillance et de reconnaissance SR-560 du « Comando Aéreo de Combate No. 3 ».



Durant l'opération, 3 hommes ont été arrêté, ils étaient apparemment au service du Clan Usugaet et avaient pour mission de transporter la drogue en Haïti.



SL/ iciHaïti