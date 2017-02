iciHaïti - Politique : Jovenel Moïse compte sur les prières et l'Église pour réussir





Il semble bien que les 3 jours de prières, demandés par le Président Moïse, qui ont pris fin dimanche, ne seront pas suffisant.



Le Président Jovenel Moïse qui était dimanche à la Cathédrale de Port-au-Prince avec son épouse Martine http://www.haitilibre.com/article-20092-haiti-actualite-zapping-politique.html a déclaré « Je vous le dis, je compte sur vos prières, sur votre sincérité, sur vos forces et votre courage et vos prières j'en aurai besoin pendant cinq ans [...] J'ai besoin de la sagesse pour les choix que j'aurai à faire [...] Je compte sur l'Église, parce que je connais sa force. Je sais que si elle se tient à nos côtés, le miracle du développement, le miracle de la prospérité, le miracle du vivre ensemble, nous les ferons... »



PI/ iciHaïti