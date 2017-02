iciHaïti - Chicago : Visite de Dany Laferrière, message du Consul





Lundi soir lors de la visite à Chicago de l’académicien Danny Laferrière, Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti a délivré un message en présence de son prestigieux invité.



Message du Consul Lesly Condé :



« Mes dames et messieurs,



En ma qualité de Consul Général de la République d'Haïti dans la ville de Jean-Baptiste Pointe DuSable [Fondateur de Chicago], il m'incombe de souhaiter la bienvenue à M. Danny Laferrière, un autre illustre fils de notre terre natale, et de lui dire combien sa présence nous honore tous.



Ce soir, amis d'Haïti et de la francophonie, je suis ravi d'être en votre prestigieuse compagnie, et de vous saluer chaleureusement au nom de toutes les communautés haïtiennes qui constituent l'ample juridiction de la Mission.



A l'Académie Française, M. Danny Laferrière représente dignement Haïti, le Canada français et bien sûr, toutes les Amériques. Toujours humble et doté d'un attachant sens de l'humour, il est profondément conscient de son identité, de son ethnicité et des importantes responsabilités qui lui sont conférées. Mais ce qui me comble de fierté, c'est qu'il représente, avant tout, la dignité humaine.



Il ne me reste plus qu'à remercier l'Alliance Française et le Consulat Général de France à Chicago pour cet inoubliable moment en compagnie de M. Danny Laferrière.



Lesly Condé

Consul Général »



IH/ iciHaïti