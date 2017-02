iciHaïti - Économie : Création d'emplois au profit de jeunes à risques





Dans le cadre du Projet de création d'emplois de jeunes à risques, 60 jeunes issus des quartiers marginalisés de Simon Pelé, Bel-Air et Saint-Martin, vont être formés à la réparation de téléphones cellulaires, vente de minutes, recharge de portables et socialisation.



Ce projet financé par la Minustah à hauteur de 128,000 dollars américains, vise à l'amélioration des conditions de vie des jeunes issus des quartiers difficiles de Port-au-Prince, en leur donnant la possibilité de réaliser une activité génératrice de revenus comme alternative à la violence en vue de contribuer à la stabilisation et la sécurité communautaire.



IH/ iciHaïti