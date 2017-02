iciHaïti - Ounaminthe : Un commerçant abattu par balles





Mardi vers 1h00 p.m. un commerçant, Massilot Belton (37 ans), père de 5 enfants, a été abattu par balles sur la rive de la rivière Massacre séparant les deux pays au point frontalier officiel de Ouanaminthe-Dajabón.



Selon les témoignages collectés et rapportés par Mireille Pierre, représentante du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GAAR) pour cette zone « La victime aurait reçu un appel téléphonique de la part d’un ressortissant dominicain avant de se rendre à pied au bord de la rivière Massacre où des civils armés et cagoulés se trouvant de l’autre côté de la frontière lui ont tiré dessus [...] »



Toujours selon ce qui est rapporté « bien que touché par plusieurs balles au bras et à la jambe la victime vivait encore quand un homme a traversé la rivière pour l’achever et le dépouiller de ses biens... »



Le GARR condamne fermement ce crime et appelle les autorités haïtiennes à exiger de l’État dominicain une enquête pour identifier les auteurs de ce crime et les traduire devant la justice.



IH/ iciHaïti