iciHaïti - Politique : Jovenel Moïse salue les stations de radios haïtiennes





Cette semaine, dans le cadre de la célébration de la « Journée mondiale de la Radio » le Président Jovenel Moïse a salué l’engagement des stations de radio haïtiennes. Célébrée cette année sous le thème « La Radio c'est vous » cette journée a été l’occasion pour le Chef de l'État d'honorer le travail des propriétaires des radios en Haïti, réalisé souvent dans des circonstances difficiles et précaires.



Le Chef de l’État a estimé que ce media de masse, en raison de son accessibilité par les populations les plus reculées du pays, « doit continuer à jouer son rôle d'éducation, de formation et d'information au profit du développement intégral du peuple haïtien » Moïse a également appelé les responsables des médias à aiguiser leur sens des responsabilités en cherchant en tout temps à produire une parole de qualité dénuée de toute velléité de nuire à l'équilibre socio­politique du pays.



Le Président de la République, tout en souhaitant une bonne journée mondiale de la radio à tous les propriétaires de médias, les journalistes, les présentateurs, le personnel de ces institutions et aux auditeurs, a réaffirmé sa ferme volonté à promouvoir la liberté de parole et à accompagner les médias dans leur lutte en faveur de l'émancipation et du progrès d'Haïti.



