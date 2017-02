iciHaïti - Petit-Goâve : Profs en grève, lycéens dans la rue depuis plus d'un mois





En raison d'une grève prolongée déclenchée par certains enseignants http://www.haitilibre.com/article-19888-haiti-flash-les-lyceens-dans-les-rues-violences-a-petit-goave.html , des écoles publiques de Petit-Goâve telles que l'EFACAP de Petit-Goâve, le lycée Faustin Soulouque, l'École nationale Nissage David ne fonctionnent plus depuis le mois de janvier.



La situation ne cesse de se détériorer de jour en jour, mêmes les écoles privées sont affectées et paralysées par cette crise. Les lycéens restent sur leur position « aucun autre établissement scolaire de la ville ne pourra travailler tant que les lycéens sont privés de cours. » http://www.haitilibre.com/article-19902-haiti-flash-deuxieme-journee-de-violence-a-petit-goave.html



De leurs côtés, les parents se plaignent et ne savent à quel Saint se vouer et sont découragés « C'est une année presque perdue » se lamentent-ils.



Il est plus que temps que les autorités gouvernementales concernées agissent pour mettre un terme a cette crise...



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)