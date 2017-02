iciHaïti - TV Numérique : Visite des installations de la chaîne pilote de la TNH





Cette semaine Jean Marie Altema, le Directeur Général de l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), accompagné notamment d’Hérold Jean François le Président de l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH), a effectué une visite guidée des installations de la chaine pilote Numérique (Chaine 10) de la Télévision Nationale d'Haïti (TNH).



Après avoir expliqué l'objectif de la mise en place de celte chaine expérimentale de télévision numérique et l'importance de la transition, il a présenté l'équipe en charge de celte expérience pilote : l’ingénieur André Lubin, Directeur de la Radiodiffusion au CONATEL, Yvon Auguste, Directeur Technique de la TNH et Fritz Joassaint, le PDG du groupe Electrocom qui ont travaillé à la réalisation de celte chaine.



Dischler Marcelin, le Directeur Général de la TNH, s’est dit heureux de participer à la réalisation d'un tel projet, avec support du CONATEL. Hérold Jean François, a félicité le CONATEL et la TNH d'avoir lancé cette chaine expérimentale, rappelant que maintenant il faut une décision de l’État pour définir les lignes directrices de cette transition afin que tout le pays, puisse bénéficier des avantages offerts par la TV numérique.



