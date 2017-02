iciHaïti - Culture : Jour «J», le Président Moïse au Carnaval des Gonaïves





Ce vendredi 17 février sonne le début de la première Édition du Carnaval des Gonaïves les 17, 18 et 19 février qui se déroulera autour du thème « Ann fè Gonayiv reviv » le Président Jovenel Moïse, et plusieurs membres du Gouvernement ont déjà confirmé leur participation, a informé Neil Latortue, le maire des Gonaïves, également Président d’honneur du comité organisateur.



Au centre-ville à la rue Fabre Geffrard, les stands sont érigés des deux côtés, les ouvriers porte les dernières touches et les organisateurs mettent les bouchées doubles.



La mairie des Gonaïves rappelle qu’à l’occasion du carnaval, le vendredi 17 février, les Directeurs d’écoles garderont fermées les portes de leurs établissements scolaires pour permettre aux enfants de participer au carnaval. Le commerce, les institutions privées et publiques fonctionneront jusqu’à midi. Tandis qu’au lendemain du carnaval, le lundi 20 février, le commerce, les institutions privées et publiques fonctionneront comme à l’ordinaire. Cependant, les portes des établissements scolaires de la place resteront fermées. Les cours reprendront normalement mardi 22 février.



Les formations musicales : T-Vice, Barikad Crew, Mass Konpa et Djakout #1 sur le parcours accompagnées de Chachou Boys, Nouvo, la bande à Oky Jems, Jackito et de deux autres groupes locaux : Frajil Mizik et Revolisyon Fanm. Tony Mix et D.J. Fanfan sont également de la partie. Les bandes à pied, dont Staff Band, Talonad, Laloz, se préparent pour cet après-mdi après-midi. Ce vendredi soir, à l’occasion du carnaval des étudiants, les D.J. et Revolisyon Fanm performeront. Samedi, Frajil, Mass Konpa, Nouvo et Djakout #1 rentreront en lice. Et, dimanche, les festivités seront clôturées par T-Vice, Jackito, Barikad Crew et Chachou Boys. Le défilé partira devant l’APN à la rue du Quai et les chars prendront la direction de la rue Lamartinière avant de rejoindre la rue Fabre Geffrard.



TB/ iciHaïti