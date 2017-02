iciHaïti - Culture : Visite au Musée Ethnographique du BNE





Jeudi Mme Lorraine Mangonès, Directrice de la FOKAL, accompagnée d'une importante délégation de l’Organisation « Open Society Foundations » (OSF), a visité le Musée Ethnographique du Bureau National d'Ethnologie (BNE). L'OSF http://www.haitilibre.com/article-19963-haiti-education-appel-a-candidature-bourse-open-society-foundations.html est un réseau de fondations établit depuis 1979 aux États Unis qui travaille avec en collaboration avec la FOKAL. Il a pour objectif de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l'homme et les réformes économiques, sociales et légales.



Par ailleurs, le BNE annonce au public en général, la clôture de l'exposition itinérante « Les costumes Dévotionnels : Pour une anthropologie du vêtement en Haïti » http://www.icihaiti.com/article-19314-icihaiti-culture-vernissage-de-l-exposition-sur-les-costumes-devotionnels-haitiens.html une exposition qui a duré 3 mois sur un aspect de la culture haïtienne. Le BNE remercie tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette exposition ainsi que tous les innombrables visiteurs pour leur support et leurs encouragements.



IH/ iciHaïti