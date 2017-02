iciHaïti - Patrimoine : Connaissez-vous la Citadelle des Platons ?





Situés dans la section Laprente de la Commune de Torbeck (Sud), la Citadelle est située sur les hauteurs des Platons au devant de Macaya. Ce Poste militaire de l'arrondissement des Cayes, fut construit en 1804 par le Général de division Nicolas Geffrard, selon le plan de l’ingénieur de fortification Morancy.



Placée à environ 600 mètres d’altitude, la Citadelle domine toute la plaine des Cayes, et la plaine des Orangers, entre Saint Louis et Cavaillon. Au Sud-Est de l’entrée, on y trouve le tombeau du Général Nicolas Geffrard où il fut enterré le 31 mai 1806.



Cette Citadelle est chargée d’une histoire héroïque, en effet en 1792, les esclaves des montagnes des Platons s'étaient soulevés pour soutenir les droits des hommes de couleur, gagnant d’illustres batailles. Cette insurrection a mis sous pression les blancs des Cayes par ses continuelles alarmes...



