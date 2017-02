iciHaïti - Culture : Cocktail Poétique du Carnaval de Jacmel





Cocktail poétique :

Samedi, en prélude à la 11ème Édition du Carnaval National de Jacmel, qui se déroule ce dimanche 19 février, Marc-Aurèle Garcia, le Ministre de la Culture a lancé au port touristique de Jacmel, le traditionnel cocktail poétique autour du thème « Kilti m se enèji m ». Cette soirée a été ponctuée de déclamations de poèmes, d’interprétation de chansons, de représentations de troupes de danse de la ville et surtout de témoignages. Plusieurs diseurs et poètes, natifs de la ville créative ont participé au spectacle.



Carnaval de Jacmel 2017 :

Ce dimanche, jour «J», outre ses déguisements colorés, ses masques originaux réputés même au niveau international, ses mascarades et bandes à pied, et les 10 reines représentant les dix communes du Sud-Est, 15 Groupes musicaux prendront une place importante dans son défilé dont 9 Groupe de Jacmel : Krèm, Invincible, Jouvenceaux, Hot Men, Sonice, For 45, Lekòl La, A la 1 et Bamboula et 6 en provenance de Port-au-Prince : yo pa ta ka pa la, Kreyòl La, Boukman Eksperyans, Boukan Ginen, Rockfam, Esthee EKO et Bossa Combo a souligné le maire Macky Kessa qui promet des nouveautés dans l’Édition de cette année.



Le Carnaval de Jacmel dont le coût est estimé à 25 millions de Gourdes, a reçu une enveloppe de 10 millions du Gouvernement. Rappelons que le Gouvernement dispose d’une enveloppe de 90 millions de Gourdes à répartir entre les différents Carnavals du pays...



Joyeux Carnaval de Jacmel !



IH/ iciHaïti