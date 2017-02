iciHaïti - Environnement : Grand ménage à Delmas dans l’affichage publicitaire





Wilson Jeudy, le maire de Delmas a annoncé des mesures pour mettre fin aux affichages publicitaires sauvages qui défigurent sa ville « [...] nous voulons mettre de l’ordre dans la publicité à Delmas [...] »



Il a indiqué entre autres, que dorénavant les banderoles publicitaires ne traverseront plus les rues, seules les bannières verticales seront autorisées. De plus, seules les publicités ayant été autorisées par la mairie pour une période et des critères définis, pourront être exposées dans le paysage urbain, à des endroits convenus entre la mairie et l’annonceur.



Concernant les affiches qui ne sont jamais enlevées après un événement, il affirme que les personnes, associations, parti politique, entreprises commerciales ou autres concernés, devront retirer leur affiche après la période accordée ou payer pour les faire retirer, précisant que ce paiement sera réclamé lors d’une demande d’autorisation d’affichage, si le demandeur n’est pas en règle avec ce règlement.



PI/ HaïtiLibre