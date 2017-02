iciHaïti - Panyol : Un véhicule pour la première fois au Centre du village !





Vendredi, le Centre du Village de Panyol (Kenscoff) a accueilli pour la première fois de son existence, un véhicule !



Une mission de la Fondation Dr Louis G. Lamothe, conduite par Rose Anne Auguste et l'agronome Thomas Jacques, s'est rendue à Panyol avec le double objectif d'explorer, d'une part la faisabilité d'effectuer des travaux urgents de protection de la piste agricole à certains endroits à risque et d'autre part, de rencontrer les responsables des femmes planteurs pour la planification d'une activité commémorative en prélude à la journée internationale des femmes.



La délégation a été accueillie avec acclamation par les acteurs de la communauté du fait qu'un véhicule ait atteint pour la première fois le Centre du village grâce à la nouvelle piste agricole longue de 2,66 Km au total



Par ailleurs, le chantier de la Reconstruction du Centre de Formation Classique de Panyol http://www.icihaiti.com/article-20007-icihaiti-panyol-pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-de-formation-classique.html avance à grand pas et les élèves pourront bientôt poursuivre leur apprentissage du savoir dans un bâtiment sécuritaire.



