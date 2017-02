iciHaïti - Sécurité : Lampadaires solaires contre «zones rouges»





Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, 115 lampadaires solaires ont été installés par l’Association des professionnels pour le rehaussement des métiers manuels (APREMMAH), dans les communes de Cap-Haïtien, Plaine du Nord, Milot et Acul du Nord, dans des endroits réputés « zones rouges » en matière de sécurité publique.



Les travaux d’installation ont été financés à hauteur d’environ 200,000 dollars américains par la Section de Réduction de la Violence communautaire (RVC) de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah)



L’objectif du projet visait à combattre l’insécurité dans les communautés et créer des conditions pour permettre aux élèves de réviser leur note à la tombée de la nuit et aux résidents à vaquer à leurs occupations, commerciale ou de loisir en toute sécurité.



IH/ iciHaïti