iciHaïti - Santé : Don de plusieurs millions de dollars de médicaments





En partenariat avec « CitiHope », Panexus Haiti et « Friends for Good Health », la Fondation Jack Brewer (JBF Worldwide) a envoyé un container de 40 pieds rempli de médicaments estimé à plusieurs millions de dollars à « Innovating Health International » (IHI) en Haïti, un organisme à but non lucratif dédié au traitement des maladies chroniques et à la prise en charge des problèmes de santé des femmes dans les pays en développement. IHI est extrêmement actif en Haïti et fournir ces médicaments à l'organisation permettra de sauver et d'améliorer d'innombrables vies « Nous allons distribuer les médicaments à nos partenaires à travers le pays, en particulier dans les zones touchées par l'ouragan Matthew », affirme le Dr Vincent DeGennaro, Jr. « À mesure que les efforts de rétablissement se poursuivent, les médicaments traiteront des milliers de personnes à travers les zones dévastées. »



Panexus Haiti soutiendra le transport et la coordination des distributions de médicaments en Haïti depuis la récupération des douanes. CitiHope et JBF Worldwide continueront à travailler ensemble pour recueillir des fonds et des médicaments.



IH/ iciHaïti