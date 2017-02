iciHaïti - Sports : 2ème Édition de la course «Jacmel Riverbank 20k»





Samedi 11 mars 2017, l’organisateur Run Haiti, présentera la 2ème Édition de la course « Jacmel Riverbank 20k ». Cette course de 20 km qui débutera à 6h30 a.m. commencera et se terminera à Lakou New York sur Jacmel Bay. Ce sera une occasion rêvée pour les amateurs de sport, locaux et touristes, de se dégourdir les jambes et de passer du bon temps pour rester en forme !



Cette course sera précédée, vendredi 10 mars par une marche pour les enfants, qui débutera à 5h00 p.m. le long de la promenade de Lakou New York.



L’important c’est de participer, Run Haïti vous attend en grand nombre !



IH/ iciHaïti