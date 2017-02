iciHaïti - FLASH : Blocage de Petit-Goâve, trêve possible sous condition...





Lundi en milieu de journée la ville de Petit-Goâve était paralysée ... Suite à la grève des enseignants qui dure depuis plus d’un mois http://www.icihaiti.com/article-20119-icihaiti-petit-goave-profs-en-greve-lyceens-dans-la-rue-depuis-plus-d-un-mois.html les lycéens manifestaient pour la reprise des cours tandis que la population réclamaient le retour de l'électricité.



Les habitants de la Digue ont empêché l'inauguration du nouveau pont. Des barricades étaient visibles sur la route nationale #2 et sur l'avenue La Hatte. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre. Toutes les écoles ont relâché leurs élèves. Finalement le courant a été rétabli aux environs de 7h00 p.m.



De leur côté, les professeurs grévistes se disent ouverts au dialogue et prêts à observer une éventuelle trêve à condition qu'une délégation présidentielle vienne discuter avec eux sur les solutions à apporter aux divers problèmes notamment le paiement des arriérés de salaire.



« Nous aimerions que l'Etat nous dise clairement dans combien de temps, il pourra satisfaire l'ensemble de nos revendications... Ce dont nous avons besoin de la part de l’État, c'est la garantie qu'il va respecter scrupuleusement son engagement et le nouveau délai imparti avant la levée provisoire de la gréve. Nous attendons donc la réponse de la présidence » ont déclaré au cours d'une conférence de presse, les 3 portes-paroles des enseignants grévistes : Wilson Lemaine, Anders Duval et Mardoché Michel.



