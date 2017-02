iciHaïti - Politique : Première conférence publique de l'OMRH à l’Université de PAP





Les Coordonnateurs de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) ont animé à l’intention de étudiants de l’Université de Port-au-Prince (UP), la première conférence publique autour du thème « Réforme administrative : avancées, enjeux, défis et perspectives. »



Ils étaient plus d’une centaine d’étudiants dans des disciplines diverses, notamment en administration publique, à prendre part à cette conférence dans laquelle Antoine Verdier, le Coordonnateur général ai de l’OMRH, a abordé : la modernisation de l’administration publique ; de la rénovation de la fonction publique et de l’exercice du pouvoir en termes de management.



De leurs côtés, les coordonnateurs des deux principales divisions de l’OMRH, Elie Jean-Philippe et Géraldy Eugène ont présenté respectivement les changements à opérer au niveau de la fonction publique et au niveau de l’administration publique. Quant à Mme Anne Azam-Pradeilles, consultante de l’Union Européenne elle a fait ressortir l’importance des audits organisationnels dans la mise en œuvre de la réforme administrative.



Le recteur de l’UP s’est félicité d’avoir été l’hôte de cet évènement, le premier du genre en Haïti.



IH/ iciHaïti