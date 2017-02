iciHaïti - FLASH : Colloque international «Recherche universitaire en Haïti et coopération...»





L'Unité de Communication de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) informe le public en général et la communauté universitaire en particulier que l'UEH organise un colloque international du 22 au 24 février 2017 sur le thème : « Recherche universitaire en Haïti et coopération : Entre contraintes et opportunités ».



L'événement aura lieu à la Maison de la recherche, au 31 de la rue Babiole, à Port-au-Prince.



Au cours de ce colloque, les intervenants se pencheront sur les défis et les opportunités, liés au développement de la recherche en Haïti. Ce sera aussi l'occasion pour la communauté universitaire et ses invités d'échanger sur l'impact des recherches menées en Haïti, sur leur diffusion et sur le dispositif de gestion associé à ces efforts. La problématique de la recherche sera traitée sous plusieurs angles, entre autres, financement, aspect linguistique, gestion, pérennisation et environnement, etc...



Cette activité scientifique réunira 6 panels d'intervention avec de nombreuses personnalités du secteur de la recherche de l'UEH, des universités privées de la place, des universités publiques en région, d'organismes spécialisés de la recherche, de cabinets de consultation, de l'industrie et des entreprises.



IH/ iciHaïti