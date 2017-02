iciHaïti - FLASH : Carnaval des étudiants, entre culture et revendications





Pour la première fois, les étudiants de l’Université d’État d’Haïti (UEH) participeront au « Carnaval des Étudiants » qui se déroulera samedi 24 février à Port-au-Prince, autour du thème « Pou Ayiti reviv, fòk kondisyon moun chanje ». Ce Carnaval auquel participeront des étudiants des Universités Publiques et privées ne sera pas seulement un carnaval de divertissement et de festivités mais également un carnaval d’espression de la pensée, de réflexions, de revendications avec des conférence-débat selon un des organisateurs.



Notez que l'UEH ne participe pas au financement de ce Carnaval.



IH/ iciHaïti