iciHaïti - Carnaval national : Fermeture du Consulat de Miami





Le Consulat Général de la République d’Haïti à Miami informe la communauté haïtienne et le public en général, que la Mission sera fermée les mardi 28 février et mercredi 1er mars 2017, dans son intégralité à l’occasion des festivités du Carnaval National 2017.



Les activités au Consulat reprendront normalement le jeudi 2 Mars 2017 à partir de 8h00 a.m.



