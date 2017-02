iciHaïti - Social : La CRH en visite à la prison pour femmes de Carbaret





Mardi, une délégation de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) conduite par Mme Margareth Emeran accompagnée de haut cadres de l’organisation, dont le Responsable de Diplomatie Humanitaire Péricles Jean-Baptiste et la Responsable de Protection Miss Sherline Daudier, a visité les 230 détenues, de la prison civile pour femmes de Cabaret (Département de l'Ouest, arrondissement de Arcahaie), qui vivent dans des conditions carcérales difficiles, pour leur remettre notamment des sous-vêtements et s’entretenir avec elles et le personnel du pénitencier.



La délégation a pris notes des doléances des détenues afin d’en discuter avec les partenaires du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).



IH/ iciHaïti