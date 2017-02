iciHaïti - Petit-Goâve : Une manifestation tourne mal, 1 mort





Mardi la énième journée de manifestation pour la reprise des cours dans les lycées a mal tournée, alors que les forces de l’ordre tentaient de disperser avec des gaz lacrymogènes les élèves du lycée Faustin Soulouque retranchés à l'avenue de La Hatte (tout près de la mer). Dans ce climat de panique, un taxi-moto Lhérisson Pierre, 42 ans, père de deux enfants se serait jetée à la mer pour échapper à la police qui le pourchassait, selon les témoignages des proches de la victime. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé dans la mer, mercredi à la mi-journée.



Le juge de paix de Petit-Goâve, Me Roland Delva a dressé le constat légal soulignant « J'ai vu au niveau de son corps quelques lésions et des plaies. Il revient à un médecin légiste de déterminer l’origine de ces blessures [...] » Le corps a été transporté et déposé par une foule en colère dans une morgue privée de la ville.



Spontanément, les gens en ont profité pour manifester contre les policiers, que les résidents de l’avenue La Hatte accusent d’être responsable de la mort de la victime. Les agents de la la Brigade d’Opérations et d’Interventions Départementale (BOID) ont dû intervenir pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre public.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20158-icihaiti-flash-blocage-de-petit-goave-treve-possible-sous-condition.html

http://www.icihaiti.com/article-20119-icihaiti-petit-goave-profs-en-greve-lyceens-dans-la-rue-depuis-plus-d-un-mois.html

http://www.haitilibre.com/article-19902-haiti-flash-deuxieme-journee-de-violence-a-petit-goave.html



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)